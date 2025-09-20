DJ Set sur la Grande scène du Théâtre Théâtre des Salins Martigues

DJ Set sur la Grande scène du Théâtre Théâtre des Salins Martigues samedi 20 septembre 2025.

DJ Set sur la Grande scène du Théâtre Samedi 20 septembre, 22h00 Théâtre des Salins Bouches-du-Rhône

Entrée libre. Renseignements au 04 42 49 02 00 ou sur les-salins.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande scène des Salins s’ouvre sous un angle inédit : celui de la fête et de la convivialité. Habituellement dédiée aux spectacles, elle se transforme en un espace de danse et de partage, invitant le public à découvrir le lieu différemment.

Ce moment de partage illustre la mission des Salins : être un lieu de culture vivante, en perpétuel dialogue entre tradition et modernité. Le public est invité à investir la scène et à expérimenter autrement ce patrimoine culturel, à la fois espace de représentation et lieu de vie collective.

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande scène des Salins s’ouvre sous un angle inédit : celui de la fête et de la convivialité. Habituellement dédiée aux spectacles, elle se en…

Théâtre des Salins