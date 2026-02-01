DJ set The Smartphonics La Glisse Valmeinier

DJ set The Smartphonics

La Glisse 21 chemin de pré aynard Valmeinier Savoie

Début : 2026-02-26 12:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Rien de tel qu’un DJ set avec Smartphonics

La Glisse 21 chemin de pré aynard Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 80 53

English :

There’s nothing like a DJ set with Smartphonics

