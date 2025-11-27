DJ Set toujours aussi déjanté et boom boom Le Central Vapeur Le Central Vapeur Crest

DJ Set toujours aussi déjanté et boom boom Le Central Vapeur

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Les deux DJ qui squattent le Central Vapeur en permanence sont de retour Nessym & Félix pour un DJ Set toujours aussi déjanté et boom boom.

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

Nessym & Félix, the two DJs who are always on hand at Central Vapeur, are back for a DJ set as crazy and boom boom as ever.

German :

Die beiden DJs, die das Central Vapeur ständig besetzen, sind wieder da Nessym & Félix für ein DJ-Set, das immer noch so verrückt und boom boom ist.

Italiano :

Tornano i due DJ sempre presenti al Central Vapeur, Nessym e Félix, per un DJ set folle e boom boom come sempre.

Espanol :

Los dos DJs que siempre están presentes en Central Vapeur están de vuelta Nessym & Félix para un DJ set tan loco y boom boom como siempre.

