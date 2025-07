Dj set Trackass Crew Bar du Sew Morlaix Morlaix

Dj set Trackass Crew Bar du Sew Morlaix Morlaix samedi 9 août 2025.

Dj set Trackass Crew

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-09 22:00:00

fin : 2025-08-10 01:30:00

2025-08-09

Ambiance Italo trance / Techno Acid

MaKa est une artiste passionnée par la musique depuis son plus jeune âge. Influencée par une multitude de genres, elle se distingue par ses sets énergétiques qui mélangent avec audace la Techno et la Tekno, l’Acid, la Trance, et des rythmes percussifs enivrants. MaKa crée des ambiances où chaque morceau devient une invitation à une exploration où la vitesse et l’intensité sont essentielles. Depuis ses débuts, elle est animée par le désir constant d’échanger et de partager sa passion pour la musique, toujours dans une atmosphère festive et immersive.

Transition Søvage Une transition est un voyage émotionnel, où les battements du cœur se synchronisent avec les pulsations de la musique. Les mélodies deviennent des liens intimes, reliant les esprits dans une communion transcendante. Transition Søvage, une âme habitée par la fusion sonore, elle navigue entre les univers et transcende les frontières musicales, guidant les foules à travers des paysages sonores inattendus, où le groove rencontre l’expérimentation. Elle aime créer des voyages auditifs qui éveillent les sens et inspirent la danse. Plongeant dans les abysses de la musique avec une passion brûlante, Transition Søvage fait vibrer les âmes à travers ses histoires sonores. .

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

