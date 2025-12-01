Dj set Tremargad’Kafe Trémargat
Dj set
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-12-26 19:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Avec Olma aux platines
Globalement son univers musical tourne autour de la house, moderne et percussive (deep et tech house) avec des influences allant du jazz à la funk et disco, très groovy.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
English :
