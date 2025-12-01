Dj set Tremargad’Kafe Trémargat

Dj set

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-26 19:00:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Avec Olma aux platines

Globalement son univers musical tourne autour de la house, moderne et percussive (deep et tech house) avec des influences allant du jazz à la funk et disco, très groovy.

Org. La Pépie .

