DJ Set Un grand récit Ferrières Martigues
DJ Set Un grand récit Ferrières Martigues vendredi 7 novembre 2025.
DJ Set Un grand récit
Vendredi 7 novembre 2025 de 22h à 23h59. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Restez avec nous après le spectacle !
Le créateur son Mathieu Pernaud, fidèle de la cie AYAGHMA, animera le hall avec un DJ set électro et instru live.
Rendez-vous dans le hall du Théâtre des Salins de Martigues pour profiter d’une session DJ après le spectacle. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Stay with us after the show!
Sound designer Mathieu Pernaud, a regular with the AYAGHMA company, will host the lobby with a live electro DJ set and instrumentals.
German :
Bleiben Sie nach der Show bei uns!
Sounddesigner Mathieu Pernaud, Stammgast bei der Company AYAGHMA, moderiert die Lobby mit einem Live-Elektro-DJ-Set und Instrumentalstücken.
Italiano :
Rimanete con noi dopo lo spettacolo!
Il sound designer Mathieu Pernaud, membro fisso della compagnia AYAGHMA, animerà la sala con un DJ set electro e strumentazione dal vivo.
Espanol :
¡Quédate con nosotros después del espectáculo!
El diseñador de sonido Mathieu Pernaud, habitual de la compañía AYAGHMA, animará el vestíbulo con una sesión de DJ electrónica en directo y música instrumental.
