DJ Set Un grand récit Ferrières Martigues

DJ Set Un grand récit

Vendredi 7 novembre 2025 de 22h à 23h59. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Restez avec nous après le spectacle !

Le créateur son Mathieu Pernaud, fidèle de la cie AYAGHMA, animera le hall avec un DJ set électro et instru live.

Rendez-vous dans le hall du Théâtre des Salins de Martigues pour profiter d’une session DJ après le spectacle. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Stay with us after the show!

Sound designer Mathieu Pernaud, a regular with the AYAGHMA company, will host the lobby with a live electro DJ set and instrumentals.

German :

Bleiben Sie nach der Show bei uns!

Sounddesigner Mathieu Pernaud, Stammgast bei der Company AYAGHMA, moderiert die Lobby mit einem Live-Elektro-DJ-Set und Instrumentalstücken.

Italiano :

Rimanete con noi dopo lo spettacolo!

Il sound designer Mathieu Pernaud, membro fisso della compagnia AYAGHMA, animerà la sala con un DJ set electro e strumentazione dal vivo.

Espanol :

¡Quédate con nosotros después del espectáculo!

El diseñador de sonido Mathieu Pernaud, habitual de la compañía AYAGHMA, animará el vestíbulo con una sesión de DJ electrónica en directo y música instrumental.

