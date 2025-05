DJ SET UNI’SONS LAC DES GARRIGUES – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

DJ SET UNI’SONS LAC DES GARRIGUES Allée Rutebeuf Montpellier Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La Fête du Lac des Garrigues rassemble habitants et associations autour d’activités ludiques, sportives et culturelles dans les Hauts de Massane. Retrouvez UNI’SONS sur place à 18H avec un DJ set de DJ FAFA Jr pour un moment musical festif au bord du lac !

TOUT PUBLIC

100% GRATUIT .

Allée Rutebeuf

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

The Fête du Lac des Garrigues brings together residents and associations for fun, sports and cultural activities in the Hauts de Massane. Join UNI’SONS on site at 6 p.m. for a DJ set by DJ FAFA Jr. and a festive musical evening by the lake!

German :

Das Fest am Lac des Garrigues bringt Bewohner und Vereine bei Spiel-, Sport- und Kulturaktivitäten in den Hauts de Massane zusammen. Treffen Sie UNI’SONS um 18 Uhr vor Ort mit einem DJ-Set von DJ FAFA Jr. für einen festlichen musikalischen Moment am Ufer des Sees!

Italiano :

La Fête du Lac des Garrigues riunisce residenti e associazioni per godere di attività ludiche, sportive e culturali nell’Hauts de Massane. UNI’SONS sarà presente alle 18.00 con un DJ set di DJ FAFA Jr per una serata di festa in riva al lago!

Espanol :

La Fête du Lac des Garrigues reúne a vecinos y asociaciones para disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y culturales en los Hauts de Massane. UNI’SONS estará presente a las 18:00 con un DJ set a cargo de DJ FAFA Jr para una velada musical festiva a orillas del lago

