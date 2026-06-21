DJ set vinyles El Tonton place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

DJ set vinyles El Tonton

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

DJ vinyles et véritable juke-box humain, El Tonton fait de chaque soirée une expérience participative. Choisissez un disque parmi sa collection et laissez-le faire tourner vos pépites sur les platines.

.

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vinyl DJ set: El Tonton

A vinyl DJ and a veritable human jukebox, El Tonton turns every evening into an interactive experience. Choose a record from his collection and let him spin your favourites on the turntables.

L’événement DJ set vinyles El Tonton Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan