DJ set vinyles El Tonton place Amiral Dupont Rochefort
DJ set vinyles El Tonton place Amiral Dupont Rochefort samedi 4 juillet 2026.
Rochefort
DJ set vinyles El Tonton
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
DJ vinyles et véritable juke-box humain, El Tonton fait de chaque soirée une expérience participative. Choisissez un disque parmi sa collection et laissez-le faire tourner vos pépites sur les platines.
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Vinyl DJ set: El Tonton
A vinyl DJ and a veritable human jukebox, El Tonton turns every evening into an interactive experience. Choose a record from his collection and let him spin your favourites on the turntables.
L’événement DJ set vinyles El Tonton Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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