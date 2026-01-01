DJ SIXTER en All NIGHT Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Laz
DJ SIXTER en All NIGHT Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Laz samedi 17 janvier 2026.
DJ SIXTER en All NIGHT
Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz Finistère
Début : 2026-01-17 23:00:00
fin : 2026-01-17 06:00:00
2026-01-17
SAMEDI 17 JANVIER #: DJ SIXTER en All NIGHT
Soirée en vue à la discothèque le Point de Vue à laz avec DJ SIXTER en All NIGHT: préparez-vous à une ambiance survoltée, des sets explosifs et une énergie de dingue jusqu'au bout de la nuit
De 23h à 6h
> Entrée avec conso
> Interdit aux moins de 18 ans (ou 16 ans minimum accompagné d'un majeur avec attestation à l'entrée).
> Le Point de Vue 4 rue de Trévarez 29520 LAZ .
Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 42
English : DJ SIXTER en All NIGHT
L’événement DJ SIXTER en All NIGHT Laz a été mis à jour le 2026-01-14 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou