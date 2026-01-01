DJ SIXTER en All NIGHT Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Laz

DJ SIXTER en All NIGHT

Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 23:00:00

fin : 2026-01-17 06:00:00

Date(s) :

2026-01-17

SAMEDI 17 JANVIER #: DJ SIXTER en All NIGHT

Soirée en vue à la discothèque le Point de Vue à laz avec DJ SIXTER en All NIGHT: préparez-vous à une ambiance survoltée, des sets explosifs et une énergie de dingue jusqu’au bout de la nuit

De 23h à 6h

> Entrée avec conso

> Interdit aux moins de 18 ans (ou 16 ans minimum accompagné d’un majeur avec attestation à l’entrée).

> Le Point de Vue 4 rue de Trévarez 29520 LAZ .

Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DJ SIXTER en All NIGHT

L’événement DJ SIXTER en All NIGHT Laz a été mis à jour le 2026-01-14 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou