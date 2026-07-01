DJ TASTY · DANCEHALL N’AFRO, Chat Noir, Carouge GE
samedi 8 août 2026 · Chat Noir · Carouge GE
Informations pratiques
DJ TASTY · DANCEHALL N’AFRO Samedi 8 août, 23h00 Chat Noir
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T23:00:00+02:00 – 2026-08-09T04:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T23:00:00+02:00 – 2026-08-09T04:30:00+02:00
Rendez-vous au Chat Noir pour danser sur les rythmes Dancehall n’afro de Dj Tasty !
Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !
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