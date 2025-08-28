DJ TAYEBI FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

DJ TAYEBI FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne jeudi 28 août 2025.

DJ TAYEBI FERIA DE CARCASSONNE 2025

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude

Début : 2025-08-28 23:30:00

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Cette soirée est une invitation que DJ TAYEBI lance à chacun, pour lâcher prise et vivre pleinement un instant où l’on peut être soi-même, sans entraves ni limites !

L’expérience que DJ Tayebi propose est unique, entièrement improvisée et nourrie par l’énergie du moment. Chacune de ses créations musicales touche autant les corps que les esprits. Elles racontent toutes une histoire différente, portent une couleur singulière, explorent une thématique précise… et dévoilent, à chaque fois, une facette de sa personnalité ainsi que de ses goûts musicaux.

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

This evening is an invitation from DJ TAYEBI to everyone, to let go and fully experience a moment where you can be yourself, without hindrances or limits!

DJ Tayebi?s experience is unique, entirely improvised and fueled by the energy of the moment. Each of his musical creations touches the body as much as the spirit. They all tell a different story, carry a singular color, explore a precise theme? and each time reveal a facet of his personality as well as his musical tastes.

German :

Dieser Abend ist eine Einladung von DJ TAYEBI an alle, loszulassen und einen Moment zu erleben, in dem man ganz man selbst sein kann, ohne Fesseln und Grenzen!

Die Erfahrung, die DJ Tayebi bietet, ist einzigartig, völlig improvisiert und von der Energie des Augenblicks genährt. Jede seiner musikalischen Kreationen berührt sowohl den Körper als auch den Geist. Sie erzählen alle eine andere Geschichte, haben eine eigene Farbe, erforschen ein bestimmtes Thema und zeigen jedes Mal eine andere Facette seiner Persönlichkeit und seines Musikgeschmacks.

Italiano :

Questa serata è un invito da parte di DJ TAYEBI a tutti, a lasciarsi andare e a vivere appieno un momento in cui si può essere se stessi, senza impedimenti o limiti!

L’esperienza di DJ Tayebi è unica, interamente improvvisata e alimentata dall’energia del momento. Ogni sua creazione musicale tocca il corpo e la mente. Ognuna racconta una storia diversa, ha un sapore unico, esplora un tema specifico e ognuna rivela una sfaccettatura diversa della sua personalità e dei suoi gusti musicali.

Espanol :

Esta noche es una invitación de DJ TAYEBI a todo el mundo, a dejarse llevar y vivir plenamente un momento en el que puedas ser tú mismo, ¡sin trabas ni límites!

La experiencia de DJ Tayebi es única, totalmente improvisada y alimentada por la energía del momento. Cada una de sus creaciones musicales toca tanto el cuerpo como la mente. Cada una cuenta una historia diferente, tiene su propio sabor, explora un tema específico… y cada una revela una faceta distinta de su personalidad y sus gustos musicales.

