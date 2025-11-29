DJ VERSO CLURICAUME CAFÉ Poitiers
DJ VERSO CLURICAUME CAFÉ Poitiers samedi 29 novembre 2025.
DJ VERSO Samedi 29 novembre, 22h30 CLURICAUME CAFÉ Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:50:00
Fin : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:50:00
VERSO, c’est des kicks qui résonnent comme des cris de révolte.
Chaque drop transforme la colère en puissance collective. Ses rythmes appellent à la sororité et à l’unité. Elle célèbre les corps indomptés, et furieux.
Avec VERSO, la nuit devient un acte de résistance.
CLURICAUME CAFÉ 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set