DJ VERSO CLURICAUME CAFÉ Poitiers

DJ VERSO Samedi 29 novembre, 22h30 CLURICAUME CAFÉ Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:50:00

Fin : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:50:00

VERSO, c’est des kicks qui résonnent comme des cris de révolte.

Chaque drop transforme la colère en puissance collective. Ses rythmes appellent à la sororité et à l’unité. Elle célèbre les corps indomptés, et furieux.

Avec VERSO, la nuit devient un acte de résistance.

CLURICAUME CAFÉ 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set