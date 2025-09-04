DJ VINCETECH Montpellier

DJ VINCETECH Montpellier jeudi 4 septembre 2025.

DJ VINCETECH

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-11 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23

Pour le programme du Ninkasi Montpellier du mois de Septembre !

Pour le programme du Ninkasi Montpellier du mois de Septembre !

4 Septembre à 20h

Dj VinceTech

Style de musique Multiples

GRATUIT

5 Septembre à 21h

JuloMusic (concert)

Style de musique Pop-Folk

GRATUIT

6 Septembre à 20h

Dj VinceTech

Style de musique Multiples

GRATUIT

7 septembre à 19h

Urban Latino dance Studio

Bachata

GRATUIT

11 septembre

Dj VinceTech

Style de musique Multiples

GRATUIT

12 septembre

Dj Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

13 Septembre à 20h30

Cherry Show

Drag Show

GRATUIT

14 septembre à 20h30

Stand up avec le SOUTH COMEDY CLUB

GRATUIT

19 Septembre à 21h

Concert de TOM LIEGEOIS

Style de musique Rock

GRATUIT

20 septembre à 20h30

Groupe Reggae Roots Reborn

Style de musique DUB

GRATUIT

23 Septembre à 20h30

Open MIC Musique Urbaine

tyle de musique RAP

GRATUIT

25 SEPTEMBRE à 20h

Dj VINCETECH

Style de musique Multiples

GRATUIT

26 Septembre à 20h30

Concerts Artistes Émergents

Style de musique Multiples

GRATUIT

27 Septembre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

28 Septembre à 20h30

Théâtre.Impro.Com

Style Théâtre d’improvisation

GRATUIT

2 Octobre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

4 Octobre à 21h00

Soul Train

Style de musique Soul / Funk

GRATUIT

5 Octobre à 19h00

Urban Latino Dance Studio

Style de musique Bachata

GRATUIT

9 Octobre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

10 Octobre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

11 Octobre à 20h30

Cherry Show

Style Drag Show

GRATUIT

12 Octobre à 20h30

South Comedy Club

Style Stand-up

GRATUIT

16 Octobre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

18 Octobre à 21h00

Reggae Roots Reborn

Style de musique Dub / Reggae

GRATUIT

23 Octobre à 20h00

DJ Vincetech

Style de musique Multiples

GRATUIT

24 Octobre à 20h30

Open Mic Artistes Émergents

Style de musique Variées

GRATUIT

25 Octobre à 20h30

DJ Ricardo

Style de musique Brésil

GRATUIT .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83

English :

For the September program at Ninkasi Montpellier!

German :

Für das Programm des Ninkasi Montpellier im September!

Italiano :

Per il programma Ninkasi Montpellier di settembre!

Espanol :

¡Para el programa Ninkasi Montpellier en septiembre!

L’événement DJ VINCETECH Montpellier a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT MONTPELLIER