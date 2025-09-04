DJ VINCETECH Montpellier
DJ VINCETECH Montpellier jeudi 4 septembre 2025.
DJ VINCETECH
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-04 2025-09-11 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23
Pour le programme du Ninkasi Montpellier du mois de Septembre !
4 Septembre à 20h
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT
5 Septembre à 21h
JuloMusic (concert)
Style de musique Pop-Folk
GRATUIT
6 Septembre à 20h
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT
7 septembre à 19h
Urban Latino dance Studio
Bachata
GRATUIT
11 septembre
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT
12 septembre
Dj Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
13 Septembre à 20h30
Cherry Show
Drag Show
GRATUIT
14 septembre à 20h30
Stand up avec le SOUTH COMEDY CLUB
GRATUIT
19 Septembre à 21h
Concert de TOM LIEGEOIS
Style de musique Rock
GRATUIT
20 septembre à 20h30
Groupe Reggae Roots Reborn
Style de musique DUB
GRATUIT
23 Septembre à 20h30
Open MIC Musique Urbaine
tyle de musique RAP
GRATUIT
25 SEPTEMBRE à 20h
Dj VINCETECH
Style de musique Multiples
GRATUIT
26 Septembre à 20h30
Concerts Artistes Émergents
Style de musique Multiples
GRATUIT
27 Septembre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
28 Septembre à 20h30
Théâtre.Impro.Com
Style Théâtre d’improvisation
GRATUIT
2 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
4 Octobre à 21h00
Soul Train
Style de musique Soul / Funk
GRATUIT
5 Octobre à 19h00
Urban Latino Dance Studio
Style de musique Bachata
GRATUIT
9 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
10 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
11 Octobre à 20h30
Cherry Show
Style Drag Show
GRATUIT
12 Octobre à 20h30
South Comedy Club
Style Stand-up
GRATUIT
16 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
18 Octobre à 21h00
Reggae Roots Reborn
Style de musique Dub / Reggae
GRATUIT
23 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT
24 Octobre à 20h30
Open Mic Artistes Émergents
Style de musique Variées
GRATUIT
25 Octobre à 20h30
DJ Ricardo
Style de musique Brésil
GRATUIT .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83
English :
For the September program at Ninkasi Montpellier!
German :
Für das Programm des Ninkasi Montpellier im September!
Italiano :
Per il programma Ninkasi Montpellier di settembre!
Espanol :
¡Para el programa Ninkasi Montpellier en septiembre!
L’événement DJ VINCETECH Montpellier a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT MONTPELLIER