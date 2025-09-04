DJ VINCETECH Montpellier

DJ VINCETECH Montpellier jeudi 4 septembre 2025.

DJ VINCETECH

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-04 2025-09-11 2025-09-19 2025-09-23 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23

Pour le programme du Ninkasi Montpellier du mois de Septembre !
4 Septembre à 20h
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT

5 Septembre à 21h
JuloMusic (concert)
Style de musique Pop-Folk
GRATUIT

6 Septembre à 20h
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT

7 septembre à 19h
Urban Latino dance Studio
Bachata
GRATUIT

11 septembre
Dj VinceTech
Style de musique Multiples
GRATUIT

12 septembre
Dj Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

13 Septembre à 20h30
Cherry Show
Drag Show
GRATUIT

14 septembre à 20h30
Stand up avec le SOUTH COMEDY CLUB
GRATUIT

19 Septembre à 21h
Concert de TOM LIEGEOIS
Style de musique Rock
GRATUIT

20 septembre à 20h30
Groupe Reggae Roots Reborn
Style de musique DUB
GRATUIT

23 Septembre à 20h30
Open MIC Musique Urbaine
tyle de musique RAP
GRATUIT

25 SEPTEMBRE à 20h

Dj VINCETECH
Style de musique Multiples
GRATUIT

26 Septembre à 20h30
Concerts Artistes Émergents
Style de musique Multiples
GRATUIT

27 Septembre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

28 Septembre à 20h30
Théâtre.Impro.Com
Style Théâtre d’improvisation
GRATUIT

2 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

4 Octobre à 21h00
Soul Train
Style de musique Soul / Funk
GRATUIT

5 Octobre à 19h00
Urban Latino Dance Studio
Style de musique Bachata
GRATUIT

9 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

10 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

11 Octobre à 20h30
Cherry Show
Style Drag Show
GRATUIT

12 Octobre à 20h30
South Comedy Club
Style Stand-up
GRATUIT

16 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

18 Octobre à 21h00
Reggae Roots Reborn
Style de musique Dub / Reggae
GRATUIT

23 Octobre à 20h00
DJ Vincetech
Style de musique Multiples
GRATUIT

24 Octobre à 20h30
Open Mic Artistes Émergents
Style de musique Variées
GRATUIT

25 Octobre à 20h30
DJ Ricardo
Style de musique Brésil
GRATUIT   .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83 

English :

For the September program at Ninkasi Montpellier!

German :

Für das Programm des Ninkasi Montpellier im September!

Italiano :

Per il programma Ninkasi Montpellier di settembre!

Espanol :

¡Para el programa Ninkasi Montpellier en septiembre!

L’événement DJ VINCETECH Montpellier a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT MONTPELLIER