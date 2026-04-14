DJ WADAM · DANCEHALL HIP HOP, Chat Noir, Carouge GE

DJ WADAM · DANCEHALL HIP HOP Samedi 18 avril, 00h30 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T00:30:00+02:00 – 2026-04-18T04:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T00:30:00+02:00 – 2026-04-18T04:30:00+02:00

Florian alias dj WadaM est issu de l’univers des sounds systems et des soirées underground. Ce qui le définit n’est pas par un style de musique, mais sa capacité à les mélanger. Il sait surprendre son auditoire avec des set techniques, et des transitions maîtrisées.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

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