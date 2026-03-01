DJ Weber Chez Etienne Chez Etienne Arles
DJ Weber Chez Etienne Chez Etienne Arles vendredi 13 mars 2026.
DJ Weber Chez Etienne
Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h. Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Chez Étienne vous propose une soirée simple et conviviale autour d’un DJ set de WEBER (FR).
Venez profiter d’une bonne ambiance, de la musique et de la restauration sur place !
– Restauration
– DJ Set WEBER (FR)
Entre amis, en couple ou après le travail, venez passer un bon moment chez Étienne. .
Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 30 26 sarlpaulet@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chez Étienne offers a simple, convivial evening with a DJ set by WEBER (FR).
L’événement DJ Weber Chez Etienne Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles