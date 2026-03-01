DJ Weber Chez Etienne Chez Etienne Arles

DJ Weber Chez Etienne

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h. Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Chez Étienne vous propose une soirée simple et conviviale autour d’un DJ set de WEBER (FR).

Venez profiter d’une bonne ambiance, de la musique et de la restauration sur place !



– Restauration

– DJ Set WEBER (FR)



Entre amis, en couple ou après le travail, venez passer un bon moment chez Étienne. .

Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 30 26 sarlpaulet@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chez Étienne offers a simple, convivial evening with a DJ set by WEBER (FR).

L’événement DJ Weber Chez Etienne Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles