DJ WONDERBRAZ Quand les femmes font danser le monde Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

Identifier. Fabriquer. Mixer. Polyphonie de sons. Kaléidoscope d’images. Le mouvement des jambes des femmes comme un compas en harmonie dessine une carte du monde de chanteuses et musiciennes. Danser l’Orient. Danser l’Afrique. Danser l’Occident. Chanter les continents. Chanter les langues mêlées. Les femmes dansent et chantent le monde au diapason. Le poing levé. Soeurs haïtiennes, algériennes, soudaniennes, éthiopiennes, londoniennes, bretonnes. Soeurs d’identité, de genre, de sexe. Sororité. Soutien. Emancipation. L’énergie des femmes brise les chaînes des oppresseurs. Le souffle des mots les propulse. Le langage du corps les libère. Danser la peau. Danser le ventre. Danser les vibrations. Chanter la réconciliation. Chanter le pardon et l’amour. La puissance invaincue des femmes danse et chante. Danser ! Chanter ! Danser ! Debout. Stellaires. GUERRIERES. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

