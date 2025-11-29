DJ ZELIOS BAR’OUF Chemillé-en-Anjou
DJ ZELIOS BAR’OUF Chemillé-en-Anjou samedi 29 novembre 2025.
DJ ZELIOS Samedi 29 novembre, 23h30 BAR’OUF Maine-et-Loire
3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T23:30:00 – 2025-11-29T23:59:00
Fin : 2025-11-29T23:30:00 – 2025-11-29T23:59:00
Open Format x All Styles Music
De 23h30 à 05h
Mercredi-Jeudi : 17h30 -02h
Vendredi-Samedi : 17h30 -05h30
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set