DJADJA & DINAZ – ANTARES – LE MANS Le Mans

DJADJA & DINAZ Début : 2026-10-11 à 18:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET CARRE MUSIC PRÉSENTENT : DJADJA & DINAZDuo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips. En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant : Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”.Et c’est en 2026, qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72