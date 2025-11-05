Djadja & Dinaz Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Djadja & Dinaz
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 40 – 40 – 65 EUR
Date :
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05 00:00:00
Date(s) :
2025-11-05
En 2025 Djadja & Dinaz reviennent avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single « En vrai de vrai »
English :
In 2025 Djadja & Dinaz return with a powerful new project: Terminal 7, supported by the single « En vrai de vrai »
German :
Im Jahr 2025 kehren Djadja & Dinaz mit einem kraftvollen neuen Projekt zurück Terminal 7, getragen von der Single « En vrai de vrai »
Italiano :
Nel 2025 Djadja & Dinaz sono tornati con un nuovo potente progetto: Terminal 7, supportato dal singolo « En vrai de vrai »
Espanol :
En 2025 Djadja & Dinaz regresan con un nuevo y potente proyecto: Terminal 7, apoyado por el single « En vrai de vrai »
