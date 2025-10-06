LES GLANDEURS NATURE – LES GLANDEURS NATURE DANS LE BAL DES POMPIERS – LABLASCENE Lablachere

LES GLANDEURS NATURE – LES GLANDEURS NATURE DANS LE BAL DES POMPIERS Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle burlesque alliant comique visuel et comique textuel, on retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure.Nos deux Glandeurs Nature décident de réaliser leur rêve : devenir Sapeurs Pompiers dans une équipe d’intervention avec casque, blouson et camion qui fait Pin Pon !Ils commencent par des épreuves physiques et des tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes : comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le plus grand soin. Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent une façon très originale de gérer les catastrophes. Et c’est pas triste car ils mettent toute leur incompétence au service des urgences…Et justement, en cas d’urgence, ne les appelez pas !L’erreur de la capitaine est d’avoir cru qu’à ce poste nos deux gentils abrutis ne pouvaient causer aucun dégât : ça reste à voir, car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent !Ces deux employés pas vraiment modèles, mais toujours aussi attachants font du standard téléphonique des Sapeurs Pompiers l’endroit le plus sensible de la caserne.On y écoute les conversations les plus cocasses avec les appelants, on y entend les confidences les plus inattendues ainsi que les réponses les plus drôles de la part de nos super standardistes.De là à dire qu’ils mettent le feu…Cette comédie pour tout public et sans aucune vulgarité n’est pas le prétexte pour tourner en dérision l’engagement des soldats du feu, au contraire ; c’est une plongée joyeuse dans le monde méconnu des Pompiers, ces véritables héros du quotidien auxquels il est rendu ici un vibrant hommage.Artiste(s) : Les Glandeurs Nature

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07