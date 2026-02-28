Djadja & Dinaz Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 –

Gratuit : non 40 € à 65 € 40 € à 65 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/DJADJA%20%26%20DINAZ-21487 Tout public

Concert Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips. En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant : Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”. Et c’est en 2026 qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

