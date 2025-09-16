Djadja et Dinaz Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Djadja et Dinaz Le Dôme Marseille 4e Arrondissement dimanche 4 octobre 2026.

Djadja et Dinaz

Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 18h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04

2026-10-04

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”.



Et c’est en 2026, qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An iconic duo, Djadja & Dinaz have established their unavoidable place in the French-language rap landscape, from their debut in 2014, to certified albums and millions of views on their clips.

German :

Als emblematisches Duo haben Djadja & Dinaz seit ihrem Debüt im Jahr 2014 ihren unumstößlichen Platz in der französischsprachigen Rap-Landschaft durchgesetzt, bis hin zu zertifizierten Alben und Millionen von Views für ihre Clips.

Italiano :

Duo iconico, Djadja & Dinaz hanno conquistato un posto inattaccabile nel panorama del rap in lingua francese, dal loro debutto nel 2014 agli album certificati e ai milioni di visualizzazioni dei loro video.

Espanol :

Dúo icónico, Djadja & Dinaz han consolidado su lugar inexpugnable en el panorama del rap francófono, desde su debut en 2014 hasta álbumes certificados y millones de visualizaciones de sus vídeos.

