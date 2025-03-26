D’JAL – ARCADIUM Annecy

D’JAL Début : 2026-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »Mention : en accord avec La Tiny Team & Heb

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74