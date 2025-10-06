D’JAL – AUXERREXPO Auxerre

IMAGINE Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : IMAGINEHumour, bruitage, mime, danse, chant… Un vrai show familial !Imagine, le spectacle d’humour visuel et familial par excellence ! À la fois comédiens, bruiteurs, mimes danseurs, chanteurs et performeurs, les deux artistes déploient sur scène une énergie explosive.Deux garçons de café décident en plein service, de changer de vie pour réaliser leur rêve… Créer un spectacle pour un jour le jouer à New York !Ainsi les deux serveurs deviennent comédien, le Bar, un Théâtre et les clients, des spectateurs. Ils vont puiser dans leur imagination, pour créer un univers inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Tex Avery, Buster Keaton, Frank Sinatra…C’est une ode au rêve, une incitation à les réaliser.Après avoir triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse et à l’Alhambra à Paris, au festival d’Avignon et sur le plateau de La France à un Incroyable Talent, ce spectacle est disponible pour votre prochaine saison culturelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE GRENITH 684 ROUTE DU PONT DE CRAN 56350 Rieux 56