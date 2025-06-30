D’JAL – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

D’JAL Début : 2026-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69