D’JAL – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

D’JAL Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour
CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76