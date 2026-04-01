D’JAL Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
D’JAL Les Allos Théâtre de Cluses Cluses mardi 21 avril 2026.
Cluses
D’JAL
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 22:30:00
Date(s) :
2026-04-21
D’JAL En plein conscience
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : D’JAL
D’JAL In full consciousness
After two sold-out shows, more than 200 performances and thousands of spectators, D’jal is back with a new show combining ever crazier characters and even crazier situations!
L’événement D’JAL Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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