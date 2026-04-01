D’JAL Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Cluses

D’JAL

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 22:30:00

Date(s) :

2026-04-21

D’JAL En plein conscience

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : D’JAL

D’JAL In full consciousness

After two sold-out shows, more than 200 performances and thousands of spectators, D’jal is back with a new show combining ever crazier characters and even crazier situations!

L’événement D’JAL Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme