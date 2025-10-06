D’JAL – D JAL – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

D’JAL – D JAL Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Mediaspectacles L2-1076214 L3-15 en accord avec Tiny Team & HEB Presente « Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour » Renseignements Office tourisme: 04.92.36.62.62PMR: mediaspectacles@hotmail.fr

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04