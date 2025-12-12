D’JAL – D’JAL – EN PLEINE CONSCIENCE – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

D’JAL – D’JAL – EN PLEINE CONSCIENCE Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

D’JAL – EN PLEINE CONSCIENCE« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30