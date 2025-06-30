D’Jal – D’Jal – En Pleine Conscience – L’ESCALE Melun

D’Jal – D’Jal – En Pleine Conscience – L’ESCALE Melun samedi 11 avril 2026.

D’Jal – D’Jal – En Pleine Conscience Début : 2026-04-11 à 20:15. Tarif : – euros.

LUNE PRODUCTIONS PRÉSENTE : D’JAL – EN PLEINE CONSCIENCEAprès deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour

L’ESCALE 7ème division blindee americaine 77000 Melun 77