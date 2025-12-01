D’jal Dole La Commanderie Dole
D’jal Dole La Commanderie Dole samedi 13 décembre 2025.
D’jal Dole
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour. .
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : D’jal Dole
German : D’jal Dole
Italiano :
Espanol :
L’événement D’jal Dole Dole a été mis à jour le 2025-02-21 par DOUBS TOURISME