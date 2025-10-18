Djal En pleine conscience Rue Frédéric Legrand Feytiat

Djal En pleine conscience

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rires mais surtout toujours plus d’amour.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour .

