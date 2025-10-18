Djal En pleine conscience Rue Frédéric Legrand Feytiat
Djal En pleine conscience Rue Frédéric Legrand Feytiat vendredi 20 février 2026.
Djal En pleine conscience
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rires mais surtout toujours plus d’amour.
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055484318
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Djal En pleine conscience
L’événement Djal En pleine conscience Feytiat a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Limoges Métropole