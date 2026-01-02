D’jal en pleine conscience Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

D’jal en pleine conscience

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After two sold-out shows, more than 200 performances and thousands of spectators, D’jal is back with a new show mixing even crazier characters and even crazier situations!

L’événement D’jal en pleine conscience Jonzac a été mis à jour le 2026-01-02 par CDC de Haute Saintonge