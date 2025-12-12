DJAL EN PLEINE CONSCIENCE – PATIO DE CAMARGUE Arles

DJAL EN PLEINE CONSCIENCE Début : 2026-02-14 à 19:00. Tarif : – euros.

« Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PATIO DE CAMARGUE 49 CHEMIN DE BARRIOL 13200 Arles 13