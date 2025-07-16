D’JAL « En pleine conscience » Théâtre l’Odyssée Périgueux

Théâtre l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux Dordogne

Après deux spectacles à guichets fermés et des milliers de spectateurs conquis, D’JAL fait son grand retour à Périgueux avec son nouveau one-man-show explosif En pleine conscience.

Toujours aussi irrésistible, il enchaîne personnages déjantés, situations délirantes et répliques cinglantes dans un cocktail d’humour survitaminé… sans jamais perdre son grand cœur. Ce nouveau spectacle est un concentré de rires, de tendresse et d’amour, porté par l’énergie contagieuse d’un artiste au sommet de son art.

Préparez-vous à rire aux éclats tout en prenant votre dose de bonne humeur et d’humanité. Avec D’Jal, on rit, on réfléchit (un peu), mais surtout… on en redemande !

Rendez-vous le 24 février 2026 au Théâtre de l’Odyssée à 20h30. .

Théâtre l’Odyssée Espl. Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

