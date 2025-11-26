D’JAL – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

D’JAL Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

COLMAR EXPO S.A PRÉSENTE : D’JALAprès deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68