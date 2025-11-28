D’Jal Le Forum Le Mans
D’Jal Le Forum Le Mans vendredi 28 novembre 2025.
D’Jal
Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
D’Jal au Forum, au Mans !!!
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.
Placement assis numéroté
Contact P.M.R. 02.43.84.67.00
RDV le vendredi 28 novembre 2025 à 20h, au Forum. .
Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
D’Jal at the Forum, in Le Mans !!!
German :
D’Jal im Forum, in Le Mans!!!
Italiano :
D’Jal al Forum di Le Mans!
Espanol :
¡D’Jal en el Foro de Le Mans!
L’événement D’Jal Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans