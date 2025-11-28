D’Jal Le Forum Le Mans

D’Jal

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

D’Jal au Forum, au Mans !!!

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Placement assis numéroté

Contact P.M.R. 02.43.84.67.00

RDV le vendredi 28 novembre 2025 à 20h, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

D’Jal at the Forum, in Le Mans !!!

German :

D’Jal im Forum, in Le Mans!!!

Italiano :

D’Jal al Forum di Le Mans!

Espanol :

¡D’Jal en el Foro de Le Mans!

L’événement D’Jal Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans