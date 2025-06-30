D’JAL – L’ODYSSEE Perigueux

D’JAL – L’ODYSSEE Perigueux mardi 24 février 2026.

D’JAL Début : 2026-02-24 à 20:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : D’JALAprès deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

L’ODYSSEE ESPLANADE ROBERT BADINTER 24000 Perigueux 24