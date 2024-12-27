D’JAL Le Spot Mâcon

D’JAL Le Spot Mâcon samedi 17 janvier 2026.

D’JAL

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour Mention en accord avec La Tiny Team & Heb. .

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

