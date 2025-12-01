Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert D’Jal à l’Axone Axone Montbéliard vendredi 12 décembre 2025.

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-12 20:00:00
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.   .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

