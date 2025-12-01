Concert D’Jal à l’Axone Axone Montbéliard
Concert D’Jal à l’Axone Axone Montbéliard vendredi 12 décembre 2025.
Concert D’Jal à l’Axone
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour. .
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert D’Jal à l’Axone
German : Concert D’Jal à l’Axone
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert D’Jal à l’Axone Montbéliard a été mis à jour le 2025-02-04 par DOUBS TOURISME