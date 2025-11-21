D’JAL – ZENITH DE LILLE Lille

D’JAL Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59