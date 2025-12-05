D’JAL Zénith de Toulouse Toulouse

D’JAL Vendredi 5 décembre 2025, 20h30 Zénith de Toulouse Haute-Garonne

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T23:59:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T23:59:00

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

https://youtu.be/7YFBze1YwjU

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300

Humour Humour