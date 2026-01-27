Djam et Timoh Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Djam et Timoh

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18.99 – 18.99 – 18.99 EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Concert univers électro et urban world

DJAM & TIMOH

C’est l’histoire de deux frères des faubourg D’Alger multi instrumentistes touche-à-tout partant à l’assaut du monde du haut de leur 20 ans de carrières. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Electro and urban world concert

