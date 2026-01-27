Djam et Timoh Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Djam et Timoh
Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18.99 – 18.99 – 18.99 EUR
Début : 2026-02-06 20:00:00
Concert univers électro et urban world
Programme de la soirée
DJAM & TIMOH
C’est l’histoire de deux frères des faubourg D’Alger multi instrumentistes touche-à-tout partant à l’assaut du monde du haut de leur 20 ans de carrières. .
English :
Electro and urban world concert
