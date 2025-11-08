DJAM Les heures ludiques Place des Jacobins Le Mans
DJAM Les heures ludiques Place des Jacobins Le Mans samedi 8 novembre 2025.
DJAM Les heures ludiques
Place des Jacobins Les Quinconces Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
DJAM, le Festival « Les heures ludiques » est de retour !
Rendez vous aux
Quinconces, samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 18h.
Pathé, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Hall du Théâtre des Quinconces, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite pour tous. .
Place des Jacobins Les Quinconces Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@lesheuresludiques.fr
English :
DJAM, the « Les heures ludiques » Festival is back!
German :
DJAM, das Festival « Les heures ludiques » ist wieder da!
Italiano :
DJAM, il Festival « Les heures ludiques » è tornato!
Espanol :
DJAM, ¡vuelve el Festival « Les heures ludiques »!
