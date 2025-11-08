DJAM Les heures ludiques Place des Jacobins Le Mans

DJAM Les heures ludiques Place des Jacobins Le Mans samedi 8 novembre 2025.

DJAM Les heures ludiques

Place des Jacobins Les Quinconces Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

DJAM, le Festival « Les heures ludiques » est de retour !

Rendez vous aux

Quinconces, samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 18h.

Pathé, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Hall du Théâtre des Quinconces, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite pour tous. .

Place des Jacobins Les Quinconces Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@lesheuresludiques.fr

English :

DJAM, the « Les heures ludiques » Festival is back!

German :

DJAM, das Festival « Les heures ludiques » ist wieder da!

Italiano :

DJAM, il Festival « Les heures ludiques » è tornato!

Espanol :

DJAM, ¡vuelve el Festival « Les heures ludiques »!

L’événement DJAM Les heures ludiques Le Mans a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Le Mans