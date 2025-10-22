Djamal B + Walter Smith III | Jazz en Tête Maison de la Culture Salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand

Djamal B + Walter Smith III | Jazz en Tête

Maison de la Culture Salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-22 20:00:00

Djamal B Quintet avec Djamal B (chant & guitare), Gaspard Baradel (saxophone), Antoine Bacherot (piano), François Brunel (guitare), Philippe Monge (contrebasse)

English :

Djamal B Quintet with Djamal B (vocals & guitar), Gaspard Baradel (saxophone), Antoine Bacherot (piano), François Brunel (guitar), Philippe Monge (double bass)

German :

Djamal B Quintet mit Djamal B (Gesang & Gitarre), Gaspard Baradel (Saxophon), Antoine Bacherot (Klavier), François Brunel (Gitarre), Philippe Monge (Kontrabass)

Italiano :

Djamal B Quintet con Djamal B (voce e chitarra), Gaspard Baradel (sassofono), Antoine Bacherot (pianoforte), François Brunel (chitarra), Philippe Monge (contrabbasso)

Espanol :

Djamal B Quintet con Djamal B (voz y guitarra), Gaspard Baradel (saxofón), Antoine Bacherot (piano), François Brunel (guitarra), Philippe Monge (contrabajo)

