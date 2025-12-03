DJAMEL OUDNY – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

DJAMEL OUDNY Début : 2026-01-09 à 21:30. Tarif : – euros.

DJAMEL OUDNYDjamel Oudny revisite un art connu de tous, l’hypnose, pour le rendre plus populaire et urbain.Ce spectacle est co écrit par les gens qui se trouvent dans la salle.Vous croyez que vous connaissez vos limites, Djamel Oudni vous emmène ailleurs avec bienveillance.Tout en racontant sa vie, il marquera la votre comme l’autorise l’hypnose.Vous ne mesurez pas de quoi vous êtes capable, Djamel Oudni oui.Vous allez dormir de rire.Artiste : Djamel Oudny

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75