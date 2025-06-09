Djamil Le Shlag Besançon Théâtre Ledoux Besançon
Djamil Le Shlag Besançon Théâtre Ledoux Besançon jeudi 22 janvier 2026.
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : – –
Début : 2026-01-22 20:00:00
2026-01-22
Les Grands Remplaçants (live)
Djamil le Shlag revient à Besançon bien accompagné des Grands remplaçants, à qui on laisse grande ouverte les portes du festival. C’est comme dans un open-mic à l’ancienne où c’est celui qui a le plus de cran qui finira par s’imposer. De la compét — parce qu’il en faut bien un peu —, de la vanne — parce qu’il en faut toujours beaucoup —, une émulation totale, une équipe. Compacte. Proche. Ensemble. C’est l’énergie du rap transposée sur un plateau d’humour. Ça va chambrer vénère. On va se marrer.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
