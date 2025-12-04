DJAMIL LE SHLAG – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

DJAMIL LE SHLAG Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

L’ex-chroniqueur phare de l’émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter, Djamil le Shlag, explore avec humour et énergie les thèmes de l’identité, du voyage et de la transmission dans son nouveau spectacle Exode(s). Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension. Une invitation à l’ouverture et à la rencontre.

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69