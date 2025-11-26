DJAMIL LE SHLAG – EXODES – DJAMIL LE SHLAG – CARGO DE NUIT Arles

DJAMIL LE SHLAG – EXODES – DJAMIL LE SHLAG – CARGO DE NUIT Arles mercredi 26 novembre 2025.

DJAMIL LE SHLAG – EXODES – DJAMIL LE SHLAG Début : 2025-11-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans son nouveau spectacle Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers : identité, éducation, transmission. Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.Dans Exode(s), Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné sonparcours. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété. A travers ses différentes expériences il tire la conclusion que le mouvement, c’est la vie. Et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13