DJAMIL LE SHLAG – EXODE(S) – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

DJAMIL LE SHLAG – EXODE(S) Début : 2026-01-30 à 21:15. Tarif : – euros.

Djamil le Shlag revient avec son nouveau spectacle.Dans Exode(s) Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers : identité, éducation, transmission.Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75